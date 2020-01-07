Terzi Mehmet’i rahmetle anıyoruz

1930 yılında Nazilli’de doğan Terzi Mehmet, mütevazı kişiliğiyle Nazilli’nin dört Mehmetlerinden birisidir.

Ruhu ulvi bir davaya şehit verilecek şekilde biçilmiştir. Dünyası Nur Risaleleridir. Bir dakikasını bile boş geçirmez. Biri ziyaretine gelse kendi çalışır, ona ders yaptırır. Camiye ezandan önce geldiyse vakti değerlendirir, avluda yürüyerek Risale okur. Risale-i Nur okuduğu ve evinde bulundurduğu için 1961 senesinde karakolda dövülerek işkence ile şehit edilir. 32 yaşında yaşında vefat eden terzi Mehmet, 7 Ocak’ta Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu vesileyle rahmetle anıyoruz.

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