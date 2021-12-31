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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Tevfik İleri’yi rahmetle yad ediyoruz

31 Aralık 2021, Cuma 20:38
Demokrat Parti iktidarı yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti.

HABER - SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Tevfik İleri, vefat yıldönümünde rahmetle yad ediliyor. Ahmet Tevfik İleri (1911, Hemşin, Rize - 31 Aralık 1961) 1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM’ye girdi. IX., X., XI. Dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştır. Ulaştırma (1950’de çok kısa bir süre), Milli Eğitim (1950-1953 ve 1957), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (1957-1958) ve Bayındırlık Bakanlığı (1958-1960) görevlerinde bulunmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada mahkemelerinde idama mahkûm edilmiş, cezası ömür boyu hapse çevrilmiştir. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti. Mekânı Cennet olsun. Amin. İstanbul 

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