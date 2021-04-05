TMMOB: Mücadelemizi sürdüreceğiz

TMMOB, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul projesine karşı çıktıkları için “Takozcu oda ve birlikler” diye nitelendirilmesine tepki gösterdi.

TMMOB Başkanı Emin Korkmaz, “Çevre Bakanı, dün yayınladığı bildiri ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı ‘projeye takoz olmakla’ suçlamıştır. Anayasa’ya göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri olan Birliğimizi hedef alan bu suçlama ve kullandığı yakışıksız ifadeler nedeniyle Çevre Bakanı Murat Kurum’u kınıyoruz” dedi. Korkmaz, “Bir kez daha ifade ediyoruz: yandaş kesimlere ve uluslar arası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir tahribat ve yıkım projesidir. Bu proje bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlığın sağlığına, her türden hukuki mevzuata ve kamu çıkarına aykırıdır. Kanal İstanbul gibi yıkım ve rant projelerine karşı mücadelemizi hukukî ve meşru zeminlerde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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