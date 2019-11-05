Tokdemir’den Bakana: Öğretmenlerin özlük hakları düzenlenecek mi?

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a öğretmenlerin ‘3600 ek gösterge ve yıpranma payı’nı sordu.

Toplumu ayakta tutacak, kalkındıracak, vatana ve millete faydalı evlatlar yetiştirecek olan öğretmenler olduğunu söyleyen Tokdemir, “Kendileri yanan bir mum misali erirlerken çevrelerine ışık tutanlar, aydınlatanlar yine onlardır. Toplumların gelişmesi, kalkınması, çağdaşlaşması ve demokratik gelişmiş dünya devletleri içerisinde yer almasında, o ülkede yaşayan insanların eğitim ve öğrenim kurumlarıdır. Bu kurumların temel unsuru öğretmenler, milli varlığımızın, millî kültürümüzün çarpan yüreği, atan nabzı, hisseden ve konuşan dilidir” dedi. Tokdemir, Bakan Selçuk’un cevaplandırması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; 19. Millî Eğitim Şurasında alınan tavsiye kararları içerisinde “3600 ek gösterge ve yıpranma payı” kararını hayata geçirmek için bir çalışmanız var mıdır? Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?”

Ankara – Fatih Karagöz