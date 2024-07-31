Toplanma alanları AVM oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan “Kamusal Alanın Dönüşümü: Alışveriş Merkezlerinin Kentsel Etkileri Üzerine Değerlendirme” başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da alışveriş merkezlerinin (AVM) kent yaşamına ve kamusal alanlara olan etkileri ayrıntılı bir şekilde incelendi. 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde AVM sayısının 445’e ulaştığı bu sayının İstanbul’da 133 olduğu belirtildi. İstanbul’da yeşil alan yetersizliğinin, kentsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğinin belirtildiği raporda AVM’lerin yerine yeşil alanların artırılması gerektiği vurgulandı. Rapordaki verilere göre İstanbul’da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda, 95 adet 20 bin metrekarenin üstünde AVM bulunuyor. Raporda, AVM’lerin kapladığı alanların, olası bir deprem sonrası toplanma alanı olarak kullanılabileceği belirtilerek bu alanların yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Haber Merkezi

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