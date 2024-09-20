Trafik cezalarından Hazine’ye rekor gelir

Hazine’nin trafik cezalarından elde ettiği gelir, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, yılsonu hedeflerini geçerek 25 milyar 922 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verilerine göre, 19 milyon 308 bin 801 trafik cezası kesildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir artış gösteriyor. Ağustos ayında ise rekor bir artışla 2 milyon 424 bin 698 trafik cezası kesildi.

BirGün’ün haberine göre Jandarma tarafından da yıl boyunca 1 milyon 294 bin 824 trafik cezası uygulandı.

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