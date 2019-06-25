"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Trakya'daki vatandaşlar için yüksek sıcaklık uyarısı

25 Haziran 2019, Salı 18:10
Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.

Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: Trakya, hava, sıcaklık
Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek adam rejimi çöktü

    Gazze'de "Kara Çalıştay" için genel grev

    Kılıçdaroğlu'na göre 800 binlik farkın sebebi

    Yeni askerlik sistemi kabul edildi

    Rusya: ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı

    Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması 'barış'ın tek yoludur

    LGS ile ilgili kontenjan ve yüzdelik dilimler açıklandı

    İran: Nükleer silah peşinde değiliz

    30. gününde Pençe Harekatı'nda son durum?

    Gazze'ye akaryakıt girişi de durduruldu

    Dünyanın sınıfta kaldığı bir başka kriz: İşkence

    TBMM'de gündem: Metruk binaların yıkılması

    Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' açıklaması

    MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

    Kongo'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    İçişleri Bakanlığın'dan operasyon bilgilendirmesi

    Tahran - Van seferleri 8 yıl aradan sonra tekrar başladı

    G-20 Zirvesi'nde görüşecekler

    Sandıktan herkese mesaj var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı yıkıldı
    Faruk ÇAKIR

    İkaz eden oldu, dinleyen olmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaca binaen, yeniden...
    Genel

    Sandıktan herkese mesaj var
    Nejat EREN

    Maşeri vicdanlar gerçek adaleti bekliyor
    Cevher İLHAN

    “Müsbet siyaset” kazandı
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’ın gözüyle saff-ı evvel talebeleri (2)
    Ömer Örtlek

    Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem mi hayırdır, yokluk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.