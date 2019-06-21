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21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Trump'tan İran'a: Ya müzakere, ya savaş

21 Haziran 2019, Cuma 14:02
ABD Başkanı Donald Trump, Umman üzerinden İran'a gönderdiği mesajda, Tahran'la görüşmek istediğini belirterek, aksi halde savaşın yakın olduğu uyarısında bulundu.

İran medyasının Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen İranlı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdiğini açıkladı. 

İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktardı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD yönetimiyle görüşmeye izin vermediğini, ancak Trump'ın mesajını Hamaney'e ileteceklerini söylediklerini ifade etti.

İranlı yetkililer, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Trump, İran, ABD, müzakere, savaş
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