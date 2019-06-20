"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye

20 Haziran 2019, Perşembe 10:40
TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

Konvoyun, Halep'in batı kırsalı ve Hama'daki bazı gözlem noktaları arasında dağıtım yaptığı öğrenildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

Beşşar Esed rejimi güçleri, TSK'nin gözlem noktalarını zaman zaman hedef alıyor.

Rejim, son olarak, 16 Haziran'da Hama'nın Morik bölgesindeki noktayı top ve havan atışlarıyla hedef almış, TSK de karşılık vermişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayısta İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

AA

Etiketler: İdlib, Türkiye, asker, Suriye, Soçi
Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rum kesimi , adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

    Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma planı

    Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Yavuz gemisi temmuz ayında sondaja başlayacak

    Temsilciler Meclisi ABD başkanının askeri güç kullanma yetkisini iptal etti

    DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

    Çin, 14 yıl sonra Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirdi

    Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

    TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

    Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.