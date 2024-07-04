'TÜİK’in yalanlarına alım gücünüzü feda etmeyeceğiz'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK binasının önünde TÜİK’in enflasyon verilerine yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Çalışanlar yine enflasyona ezdirilecek

Enflasyonda yine aynı oyun

TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığın bilinmesine rağmen ücret ve maaş zamları halen TÜİK’in kullandığı oranlar seviyesinde verilmesine tepki gösteren Yeşildağ, TÜİK yetkililerine seslenerek “Ya gelin bu enflasyon oranlarını bulmanızı sağlayan marketlere bizi de götürün, biz artık hanemizin alışverişlerini oralardan yapalım ya da gelin bizimle birkaç market gezelim, ortalama kira ve faturalara bakalım” dedi.

ENAG’ın verilerine göre haziran ayı enflasyonu 4.27, altı aylık ise yüzde 41.16 olarak açıklandığını hatırlatan Yeşildağ, “Yani TÜİK’in hesaplamalarına göre, devlet memurunun ve emeklisinin alacağı zam yüzde 19.3, SGK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 24.73’tür. Bu zammın hiçbir yaraya merhem olmayacağı ortadadır. İlgili mahkeme kararları olmasına rağmen enflasyon sepetinin ayrıntılarını kamuoyuna açıklamayan, hangi ürünlere hangi marketlerden baktığını dahi açıklamayı lütfetmeyen, adeta paralel evrenden konuşan TÜİK’in yalanlarına halkımızı ve alım gücünüzü feda etmeyeceğiz. Burası bizim için bir devlet kurumunun önü değil, bir olay yeridir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz