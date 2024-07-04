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4 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Enflasyonda yine aynı oyun

04 Temmuz 2024, Perşembe 00:31
MAAŞ ZAMLARINI DÜŞÜK TUTMAK İÇİN ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERME OYUNU BİR KEZ DAHA TEKRARLANDI.

ENAG: 113, TÜİK: 71.6

ENAG’ın aylık yüzde 4.27, yıllık yüzde 113.08 olarak hesapladığı enflasyon TÜİK’e göre aylık 1.64, yıllık 71.6 oldu. Prof. Dr. Serap Durusoy: “Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için gerçeklerden uzaklaşmak daha büyük problemleri beraberinde getirecek.”

KAMU ZAMLARI ERTELENDİ

Prof. Dr. Hakan Kara: “Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendi.” Mustafa Sönmez: “TÜİK’e göre gıda, ulaşım, akaryakıt fiyatları artmadı, düştü! Elektrik zammını Temmuz enflasyonunda göreceğiz. Doğalgaz sırada.”

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Enflasyonda yine aynı oyun

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerine göre, haziran ayında TÜFE yüzde 1,64 arttı, yıllık TÜFE ise 71,60 seviyesine gerilerken, ENAG’ın verilerinde yıllık enflasyon yüzde 113,08 olarak hesaplandı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini dün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,27 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113,08 olarak hesapladı. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 9,30 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

Rakamlara kimse inanmıyor

Ekonomist Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, kısa vadede döviz rezervlerini artırmanın, cari açığı kontrol altına almanın ve geçici finansal istikrar sağlamanın zor işler olmadığını belirtti bu adımların büyük başarılar olarak sunulmasının yanıltıcı olduğunu vurguladı.

Asıl başarının, TÜİK’in yayınladığı enflasyon rakamlarına toplumu inandırmak ve enflasyonun düşeceğin ikna etmek olduğunu söyleyen Özcan, “Kimsenin inanmadığı bir rakam açıklamakla enflasyon mücadelesi olmaz” dedi.

Daha büyük problemleri beraberinde getirecek

Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; İTO, ENAG ve TÜİK’in verilerini “YOK ARTIK…” diyerek paylaştı ve “Enflasyon hesaplamaları arasındaki fark yıllıkta %41,48’e ulaştı…” dedi.

Ekonomist Selva Demiralp de yaptığı değerlendirmede, İTO ve TÜİK verileri arasındaki farkın genişlediğini vurguladı ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 45 seviyesinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Serap Durusoy, “TÜİK beklentilerin de altında açıkladığı enflasyon rakamları ile enflasyonun düşeceği inancını iyice tırpanladı. Doğru olmayan veriler enflasyonu besleyen beklentileri de olumsuz etkiliyor. Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için gerçeklerden uzaklaşmak daha büyük problemleri beraberinde getirecek” dedi. 

Haber Merkezi

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TÜİK: Haziran enflasyonu 1,64

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023’e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

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Onların tuzu kuru, biz sürünüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” şeklindeki açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul Eminönü’nde bir vatandaş, “Bir ayda 10 gün karnımız doyuyorsa 20 gün açız. Benim evim kira, doğal gazı, elektriği, suyu. İşte diğer masraflar yani üste başa ne bileyim kira borçlarımız kıyamet kadar oldu, bankaya borçlarımız kıyamet kadar oldu. Battım, bittim ben... Ben daha Mehmet Şimşek’e hiç bir şey diyemem. Tayyip Erdoğan’a hiçbir şey diyemem. Artık durumumuz bu yani. İnşallah cenazeme bir imam gönderirler” dedi. Bir başka vatandaş da “Onların tuzu kuru. Biz sürünüyoruz vallahi. 10 bin lira maaşla ne olur Türkiye’de? Böyle sadaka gibi veriyorlar, gezip geçiyoruz işte” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Bu ülkede bir birey olarak ben emekliyim çalışıyorum. Yine de yetiştiremiyorum. Aynı zamanda kiracıyım. Tek bireyim yani. Eşim yok, çoluğum yok. Benden bir kuruş para isteyen yok. Bir dilim ekmek isteyen yok ama geçinemiyorum yine de çalışıyorum. Yani kim inanıyorsa kendini kandırıyor. Veyahut da başka bir yerlerden geliri var. Onu kamufle ediyor. Öyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ekstra diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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