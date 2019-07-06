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6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Turistleri dolandıran taksicilere yönelik operasyon

06 Temmuz 2019, Cumartesi 15:41
İstanbul'da turistleri dolandıran taksicilere yönelik düzenlenen 'son durak' operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistleri dolandıran, kötü muamelede ve cinsel tacizde bulunan taksicilere yönelik operasyon başlattı.

SON DURAK'TA 63 TAKSİCİ TAKİBE ALINDI

Beyoğlu ve Beyazıt'ta çay ocağı ve büfeleri taksi durağı gibi kullanan bazı taksi şoförlerinin kendi aralarında organize hareket ettikleri ve turistleri dolandırdıkları belirlendi. İstanbul'a gelen turistleri hedef alan bu taksicilerin tespit edilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan bu sivil ekip 4 ay süresince bu taksicileri adım adım izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda 63 taksi şoförü tespit edildi.

POLİSLERDEN GİZLENMEK İÇİN GÖZCÜ TUTMUŞLAR

Taksicilerin işe çıkmadan önce özel olarak tuttukları erketeler (gözcü) aracılığıyla polis operasyonlarına karşı bile önlem aldıkları belirlendi.

25 TAKSİCİ YAKALANDI

Suça karıştığı belirlenen 25 taksiciye yönelik, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Düzenlenen son durak operasyonunda 25 taksici yakalanırken, 38 taksici de ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

TURİSTLERE 'KERİZ', 'MAL' VE 'KUŞ' DEMİŞLER

Taksicilere yönelik yapılan teknik takip çalışmasında, taksi şoförlerinin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmasında dolandırdıkları turistler için, 'Keriz', 'Mal' ve 'Kuş' gibi argo kelimeler kullandıkları belirlendi. 

TAKSİCİLERİN SUÇ GÖRÜŞMELERİ KAYITLARDA

Taksicilere yönelik yapılan teknik takiplerden suç görüşmeleri de kayda girdi.

'90 lira aldım fazla yemedi': Bir taksicinin başka bir taksici ile yaptığı görüşmede "Bugün çok iş var, Süleymaniye iş dolu. Topkapı'ya iş aldım. 90 lira alabildim fazla yemedi" 

'1000 dolar kazıkladım': Bir taksicinin dolandırdığı turisti bıraktıktan sonra telefonla aradığı arkadaşına "1000 dolar kazıkladım hadi Fatih'e gel yiyelim".

'Siviller var dikkat edin': Gözcülerin taksicilere polise yakalanmamaları için uyardıkları ortaya çıktı. Bir erketenin "Abi siviller Yusufpaşa'da uygulama yapıyorlar. Bütün taksileri çeviriyorlar. Taksimetre açık kalsın. Sol şeridi kullanın" dediği belirlendi.

Müşterinin kolyesini satıp harcamışlar: Bir taksicide yaptığı telefon görüşmesinde "Abi müşteri takside kolye unuttu en az 1000 Euro eder. Gel bunu ıslatalım” dedi.

40 TL YERİNE 140 TL ALMIŞLAR

Sivil polis ekipleri, turistleri dolandıran taksicileri adım adım izlemeye devam etti. Bu taksilere binen turistin, bindiği yerden indiği noktaya kadar takip edildi. Turiste ne kadar ücret ödediği soruldu.

Turistlerin 40 liralık mesafeye 140 lira ödedikleri tespit edildi.

TÜRK MÜŞTERİ ALMIYORLAR

Dolandırıcı taksicilerin, Türk müşterileri taksilerine almadıkları da tespit edildi. Taksilerine binmeye çalışan Türk müşterilere başka bir müşteri bekliyoruz yalanını söyledikleri belirlendi.

'İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİM GASP EDİLDİM'

Gözü dönmüş taksicilerin yabancı uyruklu müşterilerden sadece fazla para almadıkları ve bazılarını gasp ettikleri ortaya çıktı. Fas uyruklu bir turist operasyon sırasında karakola giderek gasp edildiğini söyledi. O.B isimli Faslı turist "İlk kez Türkiye'ye geldim. Tanıtımlarda hayran kaldığım İstanbul'da bir hafta kalmayı hedefliyordum. Havalimanından bir taksiye bindim araç içerisinde şoförden başka biri de vardı. Gideceğim yere gelince taksimetredeki ücreti çıkarttım. Ama benden fazla para istediler vermeyince çantamı zorla açarak içinde bulunan 830 doları aldılar ve beni arabadan attılar" dedi. Polis operasyonlar kapmasında K.O isimli taksiciyi de gözaltına aldı.

SON DURAK TAKSİCİLERİ SERBEST

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 taksici çıkarıldıkları mahkemede "delil durumu, şüphelilerin müdahalelerine açık delilin bulunmayışı, müştekilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olmalarından kaynaklı mahkeme evresinde uzunca bir uluslararası istinabe sürecinin yaşanmasının muhtemel görülmesi, ikametgahlarının belirli olması ve kaçma şüphesinin izlenmeyişi" gerekçeleriyle savcılığın tutuklama talebini reddetti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyularak haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Etiketler: taksi, İstanbul, ahlak, etik
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