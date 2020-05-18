Turizm Bakanı’ndan “dil sürçmesi”

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı televizyon programında 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u işgal ettiğini söyledi.

Tepkiler üzerine Ersoy önceki gece mesaj yayınladı. Bakan Ersoy, NTV’de verdiği özel röportajda Galata Kulesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devriyle ilgili açıklama yaparken, “Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u işgal ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nı kuruyor” diye konuştu. Sözlerinin sosyal medyada yayılması ve tepkiler gösterilmesi üzerine, Ersoy gece twitter hesabından şunları yazdı: “Katıldığım canlı yayında tamamen dil sürçmesinden kaynaklı yaşanan durumu yayında düzelttim ancak tekrar paylaşmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde fethin şanına yakışır bir anma programı gerçekleştireceğimizin haberini de vermek istiyorum. Hayırlı sahurlar.”

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