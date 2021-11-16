Türk Eczacılar Birliği: İlaçta kriz derinleşiyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczanelerde bulunamayan ilaç sorununu yeniden gündeme getirdi.

Birlik, “Ciddî bir ilâç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” uyarısı yaptı. İlaç yokluğunun sorumlusunun eczacılar olmadığına dikkat çeken Türk Eczacılar Birliği, ilâç fiyatlandırma politikalarının derhal güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Birlik, “Ciddî bir ilâç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” uyarısı yaptı. “Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz” denilen açıklamada, şu çağrı yer aldı: “Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlâç Fiyat Kararnamesi hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilâç krizi daha fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı geri dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu ilâçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz sürdürmeye hazırız.”

Ankara - Anka