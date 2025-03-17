Türkiye AB’nin parçası olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4-6 Mart günlerinde Avrupa Parlementosu’nda konuşma yapmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temasları ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiği bir yazıyı T24 haber platformunda kaleme aldı.

Özel yazısında şunları söyledi: “Türkiye’nin yıllar önce kaybettiği öngörülebilir, güvenilir, saygın bir ülke olma özelliğini yeniden kazanıp, gerekli reformları yaparak AB yolunda yürümesi, gerektiğinde AB’ye kendi değerlerini de hatırlatarak onu ilke zeminine çekmesi ve Avrupa’da demokrasinin güçlendirilmesi CHP’nin AB sürecindeki ana vizyonunu oluşturmaktadır. İktidarımızda ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçireceğiz. Avrupa ile ilkesiz al-ver pazarlıkları içine girmeyecek, demokratik ve özgürlükler zemininde üzerimize düşeni yapacak ve Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin ayrılmaz bir parçası hâline getireceğiz.”

Haber Merkezi

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Sizi yönetenler sizin memurlarınızdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği “Mor Mikrofon” panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, burada yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, yöneticilerin kamu görevlisi olduğunu ve halkın hizmetinde olduklarını vurguladı. “Bugün sizi yönetenler var ama unutmayın ki onlar sizin memurlarınızdır. Onlar, maaşını sizden aldıkları için size hizmet etmekle yükümlüdür” diyen Yavaş, hiçbir bireyin olağanüstü, vazgeçilmez ya da üstün olmadığını ifade etti. Yavaş, “Bu yüzden, onlara bakarken bu perspektifi benimseyin. Kimse olağanüstü, vazgeçilmez ya da üstün değildir” dedi.

Ankara - Anka