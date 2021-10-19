Türkiye'den 3 ülkenin ortak bildirisine tepki

Mısır, Yunanistan ve Rum yönetiminden 3 liderin Atina'da katıldığı zirve sonrası yayınlanan ortak bildiriye Türkiye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada bildiri 'Yunan/Rum ikilisinin hasmane politikalarının yeni bir tezahürü' olarak nitelenirken, Mısır'a ise 'Doğu Akdeniz’de iş birliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış' eleştirisi yöneltildi.

Yunanistan'ın başkenti Atına'da toplanan Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunan liderler, Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları ve Maraş'ın açılması konularında Türkiye'yi eleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını" ileri sürdü.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla 19 Ekim 2021’de yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan bildiri, Yunan/Rum ikilisinin Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür. Bu bildiriye Mısır’ın da dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir." dedi.

"Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu ikilinin Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir. Hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Ayrıca, bir takım gayrımeşru gruplara verdikleri destekle Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya’nın meşru Hükümetiyle imzaladığımız Mutabakat Muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya’nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır."