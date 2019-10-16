"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye'den Avrupa ülkelerine PKK eylemleri uyarısı

16 Ekim 2019, Çarşamba 10:00
Türkiye, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.

Türklerin mal ve can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılmasının altı çizilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı
Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye’nin meşru çıkarlarını tanıyoruz'

    Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

    İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ''Uber'' kararı

    'Bu dediğimiz yapıldığında harekatımız kendiliğinden sona ermiş olur'

    YDS başvuruları bugün sona eriyor

    Milli Savunma Bakanlığı: 637 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'den Avrupa ülkelerine PKK eylemleri uyarısı

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

    Depreme karşı seferberlik

    Pompeo ve Pence Türkiye'ye geliyor

    ABD Dışişleri Bakanlığından 'Barış Pınarı' açıklaması

    UEFA'dan asker selamına soruşturma

    Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

    İspanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

    NATO ve İngiltere'den 'Suriye'deki operasyon sona ersin' çağrısı

    Suriye ordusu Menbiç kırsalında mevzileniyor

    'Türkiye NATO'da kalmalı'

    YPG/PKK'dan hain saldırı: 6 sivil öldü

    Terörün hedefi siviller

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Gizli anayasa” ile yola devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Her şey, kanun-u kader-i İlâhî ile cereyan ediyor
    Ahmet BATTAL

    Kim tutar Akıncı’yı Kıbrıs’ta?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dışarda çalışmayan anne işsiz midir?
    Cevher İLHAN

    Harekâtın istifhamları sürüyor…
    Genel

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ankara ile Şâm’ın Adana Mutabakatı
    Sabahattin BOYACI

    Bayram Yüksel Ağabey Üstadına sâdıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.