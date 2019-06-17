Türkiye'den Çipras'a yanıt

Türkiye, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yaptığı Kıbrıs açıklamalarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını belirten açıklamasına yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Çipras, dün yaptığı açıklamada "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj yaptığını belirterek, "FATİH1 gemimiz hemen Kıbrıs'ın batısında sondaja başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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