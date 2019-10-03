"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık para cezası

03 Ekim 2019, Perşembe 10:28
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-postada "başkasının gözünden gör" ihlaline ilişkin bilgi verildi ve bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edildi.

Buna rağmen, Facebook tarafından Kurula herhangi bir bildirim yapılmadı. Bunun üzerine Kurul tarafından resen inceleme kararı alındı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.

280 bin kullanıcı ihlalden etkilendi

Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiği belirlenirken, Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Ayrıca kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

Böylece, söz konusu veri ihlaliyle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.

AA

Etiketler: facebook
Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail güçlerinin gece baskınları artarak devam ediyor

    Uluslararası gazetecilerden 'Kaşıkçı davası' açıklaması

    Temsilcilerimiz galibiyete odaklandı: UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

    Adana'daki terör saldırısına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı

    Max Kruse TMOK tarafından Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi

    Akdeniz'de deprem

    Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapıyor musunuz?

    Bağdat’ta ikinci bir emre kadar geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı

    Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık para cezası

    TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı

    Âcil demokrasi, âcil adalet

    Ölme üzerine bir inceleme
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Keşmir yanıyor

    Bağdat'taki gösterilerde tansiyon yükseliyor: Ölü sayısı 4'e çıktı!

    'Fırat'ın doğusu'na ilişkin bir açıklama da Rusya'dan

    Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

    Patates krizi mi?

    Çiftçi bunaldı

    Yeni sistem Meclis’i zayıflattı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    CB’ndan ikrar: “Adalette geri kaldık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İkazlara kulak verilsin
    Genel

    Ölme üzerine bir inceleme
    Ahmet BATTAL

    Demokrat akademisyenler de…
    Abdil YILDIRIM

    Namaz kılmayan hain midir?
    Genel

    Âcil demokrasi, âcil adalet
    Cevher İLHAN

    “Meclis raporu”nun yok olması
    Süleyman KÖSMENE

    Açlıktan ölmek var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.