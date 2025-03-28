Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki orman yangınlarında ölenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan, Güney Kore'deki orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Güney Kore'de 21 Mart'tan bu yana devam eden orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, ölenlerin ailelerine ve Güney Kore halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Güney Kore'deki orman yangınları

Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Şu ana kadar yaklaşık 36 bin hektar ormanlık alanın yandığını belirten yetkililer, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong ve Andong bölgelerinde 29 bin 911 olmak üzere yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.