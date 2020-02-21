Türkiye halkı Suriye’yle savaşmıyor

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Türkiye halkı, yurttaşlar ve insanlarımız Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak biz savaş istemiyoruz, CHP olarak Suriye ile hâlâ barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ama savaş isteyenler var ya da savaş isteyen var. Türkiye’nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşrû veya haklı bir gerekçe yoktur” dedi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Çeviköz, Türkiye’nin Rusya’yla kesinlikle savaşmaması gerektiği yönünde de mesajlar vererek, Moskova yönetimince Ankara’nın yeni sığınmacı göçü endişesine karşı çözüm sunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

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