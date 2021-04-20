"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Türkiye, İsveç’i şiddetle kınandı

20 Nisan 2021, Salı 21:28
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Herrström'e, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, bu kez Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapmasının şiddetle kınandığı bildirildi.

Kaynaklar, görüşmede İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve “Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık dile getirildiğini ve İsveç’in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğunun hatırlatıldığını aktardı.

Büyükelçi Herrström'e İsveç’in bu tehlikeli siyasetinin sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, Türkiye- İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü iletildi.

Görüşmede, İsveç makamları terör örgütlerine destek vermemeye ve Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcamaya davet edilerek, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği mesajının iletildiği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor
    📷

    Muradiye Camisi'nde 15. yüzyıl estetiğine şahit olabilirsiniz

    UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız

    'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi'

    Türkiye, İsveç’i şiddetle kınandı

    Süleyman Atlı altın madalya kazandı

    Türkiye'de son 24 saatte 346 kişi vefat etti

    Beşiktaş, Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı

    Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

    İsrail: İngiltere ile 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyoruz

    Bulgaristan’ın 2 diplomatı Rusya tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi

    Nijerya'da akaryakıt krizi!

    Rusya'nın Karadeniz'deki tatbikatı devam ediyor

    Koca'dan vaka görülme oranı en çok artan ve azalan şehirlerle ilgili paylaşım

    Çad Cumhurbaşkanı yaşanan çatışmada öldü

    Mısır'daki tren kazalarında bilanço ağırlaşıyor

    Pentagon: Afganistan’a yeniden asker gönderme planımız yok

    Filistin'de gündem seçim

    Gözler haftanın maçında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüsnü Bayram Ağabey
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Pandemi musibetini derslerle aşalım
    Ahmet BATTAL

    Şifrepara, kriptopara ve Merkez Bankası
    Cevher İLHAN

    Siyasî tahrikte son radde
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular olsa
    Süleyman KÖSMENE

    Bazı ibadet soruları
    Genel

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.