Türkiye muhteva kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

Twitter, geçen yılın ilk yarısında hükümetlerin içerik kaldırılması talebinde bulunduğu kullanıcı hesabı sayısında rekor kırıldığını açıkladı. En fazla talepte bulunan hükümetler sıralamasında Türkiye üçüncü oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan Twitter, bu süre zarfında hükümetlerin 196 bin 878 hesaptan muhteva kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulunduğunu duyurdu. Söz konusu hesap sayısının, Twitter’ın şeffaflık raporlarını yayımlaya başladığı 2012 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı olduğu açıklandı. Şirket, muhteva kaldırılması talebi sayısı bakımından da rekor kırıldığını belirtti. Taleplerin yüzde 95’inin beş ülkeden geldiğini duyuran Twitter, ilk sırada Japonya’nın bulunduğunu bildirdi. Japonya’yı Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore izledi. Twitter’a Çin ve Kuzey Kore dâhil bazı ülkelerde erişim bulunmuyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.