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21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

'Türkiye ve AB'de daha iyi bir atmosfer mevcut'

21 Ocak 2021, Perşembe 14:51
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye’de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da son derece önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel’de görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.

Türkiye ve AB’nin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edebileceğini belirten Borrell, "Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için iş birliği tesis edilecek bir ilişki için çalışabileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Borrell, Türkiye ve Yunanistan arasında bu hafta istikşafi görüşmelerin başlayacağını hatırlatarak "Bu konudaki niyetler beyan edildi ve bunların da artık adımlara dökülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Adası'nda müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili açıklama yaptığını anımsatan Borrell, "Biz bu çerçevede hızlı bir biçimde bu görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir biçimde düşürülmesini istiyoruz." dedi.

Libya ve Suriye gibi bölgesel anlaşmazlıkların da kapsamlı bir diyalogla çözülmesi ve gerilimin azaltılmasını ümit ettiğini belirten Borrell, "Bugünkü görüşmelerimizde karşılıklı saygı çerçevesinde açık bir biçimde siyasi durumu, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Türk toplumunun aynı zamanda bu diyaloğu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Tabii ki Türkiye’de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da son derece önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: Türkiye, AB, atmosfer
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