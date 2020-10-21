Türkiye yeniden takibe alındı

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ (AKPM) İZLEME KOMİTESİ BİR RAPOR YAYIMLAYARAK, TÜRKİYE İÇİN “İZLEME” PROSEDÜRÜNÜN YENİDEN BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi, Cumhurbaşkanı’na geniş yetkiler veren başkanlık sisteminin yargının bağımsızlığını zayıflattığını belirterek, Türkiye için “izleme” prosedürünün yeniden başladığını bildirdi. Komite, Türkiye’ye, sivil ve siyasî muhalefet üzerindeki baskıyı sonlandırıp Avrupa Konseyi standartlarını koruma çağrısı yaptı. AKPM İzleme Komitesi, Konsey standartlarının korunması için Türkiye’nin acil önlemler alması gerektiğine ilişkin bir rapor yayımladı. Türkiye’de iktidarın siyasî ve sivil muhalefete yönelik yeni baskıları olduğu ifade edilen raporda, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının durumunun kötüleşmesine ilişkin endişeler olduğu vurgulandı. Komite, Türkiye’nin “Demokrasiye aykırı yasa ve uygulamalara son verilmesi, kuvvetler ayrılığını ilkesi uygulaması, ifade ve basın özgürlüğünü yeniden sağlaması” için yasaları gözden geçirmesini istedi.

Raporda, Türkiye’nin parlamento doku- nulmazlığını garanti altına alması, Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yasalarını güncellemesi, yüzde 10 seçim barajını düşürmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması çağrısı da yapıldı. Komite, süren “izleme” prosedürü çerçevesinde bu konularda AKPM ile iş birliği içinde olunması istendi. AKPM İzleme Komitesi, Türkiye için izleme prosedürünü yeniden açtıklarını ve 2017’de atıfta bulunulan konuların birçoğunun 2020’de endişe konusu olmaya devam ettiğini bildirdi.

“KAYYUM ATANMASI AYKIRIDIR”

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasının AKPM tarafından şiddetle kınandığı belirtilen raporda, “HDP’li 48 belediye başkanı ve CHP’li 1 belediye başkanı yerine kayyum atanmasının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na aykırıdır” denildi.

“BERBEROĞLU PARLAMENTOYA GERİ DÖNMELİ”

Komİte raporunda, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin ellerinden alındığı, Güven ve Berberoğlu’nun tahliye edildiği, ancak Farisoğulları’nın eski HDP eş başkanları ve diğer dört HDP milletvekiliyle birlikte hâlâ cezaevinde olduğu anımsatıldı. Raporda, “Komite, Enis Berberoğlu’nun parlamento hakları ihlâllerini gidermek ve daha fazla gecikmeden parlamentoya geri dönmesini sağlamak için yeniden yargılanmasını istedi” ifadesine yer verildi.