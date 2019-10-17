TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Kaslowski, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) siyasi yetkililerine mektup ilettiklerini açıkladı. Kaslowski, mektupta Türkiye'nin terör ile mücadele hedefini, Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladıklarını belirtti. TÜSİAD tarafından ABD ve AB siyasi yetkililerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gönderilen mektuplara yönelik bilgi veren Kaslowski, şu ifadeleri kullandı: "Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık."

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