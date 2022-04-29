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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tuzla'daki bir fabrikada yangın çıktı: 3 işçi vefat etti

29 Nisan 2022, Cuma 17:30
İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi vefat etti, 9 işçi hafif yaralandı.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangın kontrol altında

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini söyledi. Akça, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö. ve T.T. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

"3 binada ciddi hasar oluştu"

Olay yerinde bulanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yangın sürerken meydana gelen patlamalar nedeniyle 3 binada kolon eğilmesi ve kiriş kırılması gibi ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

3 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Yangında vefat eden 3 işçinin cesedi, bulundukları yerden çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtfaiye, olay yeri inceleme AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fabrika kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamalar nedeniyle etrafındaki 2 fabrikada da hasar oluştu, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

Tuzla'daki boya fabrikasında saat 13.15'te çıkan ve 9 işçinin de hafif şekilde yaralandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapılması ve vefat eden 3 işçinin ölü muayene işlemleri için Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada ise  Bakanlığın, Tuzla'da bir boya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Ekiplerin süreci sahada yakından takip ettiği kaydedildi.

AA

Etiketler: Tuzla, fabrika, yangın
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