Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ali D. Ulusoy, T24’te “Kaç tip yargıç var?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ulusoy yazısında, “Üç yıl fiilen ve dolu dolu Danıştay üyeliği, yani yüksek yargıçlık yaptım. Hukuk hocalığım vesilesiyle de yargıç camiası ile yakın bağlantılarım bulunuyor. İdari yargıda hemen her kesimden ve kıdemden yargıçla teşrik-i mesaim oldu. Anayasa Mahkemesi ile uzun yıllardır çeşitli seviyelerde hukukum oluştu. Yargıtay ve Adli yargı ile de bilirkişilik dahil, birçok vesile ile yakın iletişimim bulunuyor. Geldiğim noktada gördüğüm kadarıyla ülkemizde üç tip yargıç var: “Gerçek” yargıçlar: Tüm yargıçların yaklaşık yüzde 10’u. “Emir eri” yargıçlar: Yargıçların yaklaşık yüzde 20’si. Yargıç görünümlü “memurlar”: Kalan yüzde 70. (...) Sonuçta, yargıçlık gibi ekstra özveri, karakter, nitelik, bilgi ve ahlak gerektiren böylesine kutsal bir mesleği hakkını vererek yapanların sadece yüzde 10’larda kaldığı ülkede “Allah sonumuzu hayreylesin!” demekten başka seçenek kalmıyor” dedi.

Haber Merkezi