"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ukrayna'dan gelen gemi denetleniyor

03 Ağustos 2022, Çarşamba 11:17
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemide incelemelerde bulunuyor.

22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti. Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunuyor.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a doğru hareket edecek.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Temmuz ayında en çok satan hangi markalar ilgi gördü?

    Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

    Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

    Ukrayna'dan gelen gemi denetleniyor

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 79,6

    “Din partisi” en çok dine zarar verir

    O sanayici konuştu

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    Keşke Cennet olsa...

    Halis Aygün görevden alındı

    Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

    Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

    Maaşlara her ay enflasyon zammı yapılmalı

    İletişim Başkanlığı: Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaları inceleyecek

    KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin ÖSYM'den açıklama

    Erdoğan her alanda teslim alındı

    Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

    Çin ve ABD arasında gergin dakikalar

    Rusya: ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
    Genel

    Keşke Cennet olsa...
    Genel

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın
    Ahmet BATTAL

    Bir ben miyim üzülen ve şaşıran?
    Genel

    O sanayici konuştu
    Süleyman KÖSMENE

    Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?
    Genel

    “Din partisi” en çok dine zarar verir
    Genel

    Halis Aygün görevden alındı
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sırat köprüsünde sürat
    Faruk ÇAKIR

    Kötü örneklerin verdiği zarar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.