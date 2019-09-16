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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Ülke genelinde 49 bin okul servis aracı denetlendi

16 Eylül 2019, Pazartesi 23:14
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 49 bin 717 araç ve sürücü denetlenirken, bin 126 servis sürücüsünün yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftası okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

49 bin 717 araç ve sürücünün denetlendiği, 4 bin 350 trafik kural ihlalinin tespit edildiği denetimlerde, 305 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

1126 servis sürücüsünün yönetmeliğe uymadığı belirlendi

Denetimlerde bin 126 servis sürücüsünün Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.

Sürücülere, cezai işlem uygulanırken, eksiklikler belediye ve milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okul idarelerine bildirildi.

Denetimlerin, eğitim öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

AA

Etiketler: okul, servis, denetim
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