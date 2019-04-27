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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

'Ülkenin gerçek gündemine dönün'

27 Nisan 2019, Cumartesi 18:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bunlar milletten koptu, millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milletin sesini duymuyorlar. İşleri güçleri 'Seçim sonuçlarını beğenmedik.' deyip mızıkçılık yapmak. Artık mızıkçılığı bırakın, bu ülkenin gerçek gündemine dönün." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimin ardından hala Türkiye'nin gergin günlerden geçtiğini, ülkeyi yönetenlerin de bu gerginliği azaltmak yerine artırmak için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu üslubunu bugün Kızılcahamam'da sürdürdüğünü belirten Öztrak, "Seçim kampanyasında kullanılan zehirli dil 27 gündür sürekli tedavülde. Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, meşru siyaseti gayrimeşru, demokratik muhalefeti terörist, siyasi rakiplerini de düşman gibi göstermeye devam ettiklerini bir kere daha ortaya koydu." diye konuştu.

Kin ve nefreti körükleyen bu dilin, milletin gerçek gündemini kararttığını vurgulayan Öztrak, iktidar sahiplerinin toplumu bölüştürmekten medet umduklarını söyledi.

'BU SÖZLER UNUTULMAYACAK'

Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik "linç girişimine", sarf ettiği sözlerle adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştığını dile getiren Öztrak, bu sözlerin tarih huzurunda unutulmayacağını söyledi.

"Göreceksiniz günü geldiğinde de bu sözlerin sahipleri bundan utanacak, bu sözleri sahiplenmeyecek 'Aldatıldık, kandırıldık' diyeceklerdir." ifadesini kullanan Öztrak, "Bu ülkede her önüne gelen birilerine kendi meşrebince ceza kesmeye kalkarsa o devletin hali ne olur?" diye sordu.

Etiketler: Faik Öztrak, gündem, ülke
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