"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

"Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo''

04 Ocak 2020, Cumartesi 22:54
TBMM Başkanı Şentop, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda "Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ ziyareti kapsamında Süleymanpaşa Belediyesince başlatılan "Sahil Liman Projesi"nin çalışmalarının yapıldığı sahildeki dolgu alanında incelemelerde bulundu. 

Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Şentop'u, Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve daire başkanları karşıladı.

Belediye anı defterini imzalayan Şentop, Albayrak ile bir süre görüştü. 

Belediye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, Tekirdağ'a hizmetleri için Albayrak'a teşekkür etti.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün birçok köşe yazarında da vardı. Bizim doğduğumuz günden itibaren her gün Orta Doğu'da sular ısınıyor. Birbirini takip eden çok önemli gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz süre içinde Orta Doğu'ya gelmedi. Bizzat Orta Doğu'da yaşayan halklar, devletler bu konuda öncülük etmeli. Dünyanın farklı yerlerinden buraya gelip petrol için bilhassa, yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerin de bölgeye, ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermesi lazım." 

"Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo"

Şentop, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine değinerek, şunları kaydetti:

"İran'ın resmi bir görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından düzenlenen suikastle öldürülmüştür. Orta Doğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işlerle ilgili farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan, mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren, bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünnilerle ilgili yapılan katliamlar konusunda tepki gösteren çevreler vardı, bu işin bir boyutu. Başka bir boyutu da şu anda egemenlik hakkına sahip, bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir. 

Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu."

Şentop, bu durumun Orta Doğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere olumlu katkı vereceğini düşünmediğini söyledi. 

Bu gelişmenin daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verebileceğinin altını çizen TBMM Başkanı Şentop, "Başta bölge devletleri olmak üzere, halklar olmak üzere, bölgeye dışarıdan gelen askeri güçler de dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak, kısa bir zaman içinde Orta Doğu'yu bir barış iklimine kavuşturacak bir anlayış içinde hareket etmesi lazım. Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Irak ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandırıyor

    "Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo''

    'Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde'

    Bağdat'taki ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına füze saldırısı

    İsrail, 51 bin hastayı Gazze’den çıkarmadı

    Her yıl 2 milyar ekmek çöpe gidiyor

    Mardin'de görsel şölen

    Ruhani: ABD en ağır suçu işledi

    Bolivya'da seçim 3 Mayıs'ta yapılacak

    Hamas'tan Filistinli tutuklular için destek çağrısı

    Bekçilik sınavının sonuçları açıklandı

    Gelecek Partisi, Süleymani suikasti ile ilgili açıklama yaptı

    Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

    'İdlib'e operasyonlar devam edecek'

    'HDP seçmeninin Erdoğan'a desteği arttı'

    Hafter Libya'da dış müdahaleye karşı cihat ilan etti

    Süleymani'nin yerine geçen Kaani'den ABD'ye tehdit

    7 yıldır kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açıldı

    Norveç en sıcak kışını yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni partiler
    Ahmet BATTAL

    N’olacak şimdi müfşîler ve müfşeler?
    H. Muharrem OKUR

    2020 yılı 2019 yılından daha güzel olacak inşallah
    Rüstem GARZANLI

    “Yeni Asya ile dik duruşun ne olduğunu anladım”
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u anlamak çok kolay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gelecek Partisi, Süleymani suikasti ile ilgili açıklama yaptı
    Halil ELİTOK

    Anketlerin dili
    Faruk ÇAKIR

    Ortadoğu’daki yeni ateş
    Genel

    Zamlı memur maaşı açıklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.