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16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Umreden dönen vatandaşlara yakın takip

16 Mart 2020, Pazartesi 16:00
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.

Erzincan'da umreden dönenlere sağlık kontrolü

Erzincan Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik başkanlığında, umreden dönen vatandaşların takibi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kent merkezinde 10, 8 ilçede ise birer ekip oluşturuldu.

Evde sağlık ve toplum sağlığı birimlerindeki çalışanlardan oluşturulan ekiplerdeki doktor ve sağlık çalışanları, umreden dönen vatandaşların evlerine giderek sağlık taraması yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce son 14 gün içerisinde umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak, evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette umreden dönen vatandaşlarımız, sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine koruyucu maske ve ekipman dağıtılmış ve kesin izolasyon konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir." 

AA

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