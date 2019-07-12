"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Üniversiteliler, iş bulmada sondan ikinci

12 Temmuz 2019, Cuma 20:50
Türkiye, 34 Avrupa ülkesinin üniversite mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede sondan ikinci oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye’nin de aralarında olduğu 34 Avrupa ülkesindeki üniversite mezunlarının iş bulma oranını paylaştı. Türkiye, “Avrupa ülkelerindeki üniversite mezunlarının üç yıl içinde iş bulma oranı” sıralamasında sondan ikinci oldu. Malta, yüzde 96,7 ile üniversiteden mezun olup iş bulanların oranının en yüksek olduğu ülke olurken Türkiye’de bu oran yüzde 64,2 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise yüzde 85,5 olarak açıklandı. Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de üniversiteden mezun olup da üç yıldır iş arayanların yüzde 36’sı henüz iş bulamadı. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Avrupa’da yer alan 34 ülkenin yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede Türkiye, 32’nci olabildi. Kuzey Makedonya, üniversite mezunlarının üç yıl içinde en az iş bulabildiği ülke oldu. Kuzey Makedonya’daki 20-34 yaş arasındaki üniversite mezunlarının sadece yüzde 55,3’ünün iş bulabildiği kaydedildi. Kuzey Makedonya ile birlikte istatistiklerde Türkiye’nin altında yer alan bir diğer ülke olan Yunanistan’da da bu oran yüzde 59’da kaldı.

Üniversite mezunlarının en kolay iş bulduğu ülke Malta 

Veriler, Türkiye’deki kadın üniversite mezunlarının erkek mezunlara göre daha dezavantajlı olduğunu da ortaya koydu. Üniversite mezunu kadınların yalnızca yüzde 57,5’inin mezuniyetten sonra üç yıl içinde iş bulabildiği belirtildi. Erkek üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 72,4 oldu. Malta, yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranında yüzde 96,7 ile listenin en tepesinde yer alırken İzlanda yüzde 95,8 ile ikinci, Hollanda ise yüzde 94,8 ile üçüncü oldu.

Etiketler: Türkiye, üniversite,
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye S-400 savunma sistemini alarak ABD ve NATO'ya meydan okudu'

    ABD Savunma Bakanı Vekili: F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi

    Gazetelerimizin de kalkınması lâzım

    Üniversiteliler, iş bulmada sondan ikinci

    BM Raportörü'nden İsrail uyarısı

    Dengir Mir Mehmet Fırat dualarla uğurlandı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton nektarini iade etti

    40 ülke Çin'in Sincan politikasına destek amacıyla BM'ye mektup yazdı

    BM'den 'İdlib' kınaması

    AKP Grup Başkanından S-400 açıklaması: Yaptırım beklemiyorum

    ABD'de işsiz gazetecilerin sayısı artışta

    İngiltere'den Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artıracak adım

    Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri hakkında tutuklama kararı

    'Müslümanların sayısının artması Almanya'yı değiştirmeye devam edecektir'

    Mikro RNA yöntemiyle kişilerin kansere yakalanma riski belirlenebilecek

    Libya, Trablus'ta bulunan Fransız füzelerine ilişkin açıklama bekliyor

    Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Esad ve Rusya İdlib'de üç ayda 606 sivili katletti

    S-400 teslimatı üç aşamada yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oku, oku, oku...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Şemseddin ÇAKIR

    Bediüzzaman farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Genel

    HSK 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.