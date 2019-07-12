Üniversiteliler, iş bulmada sondan ikinci

Türkiye, 34 Avrupa ülkesinin üniversite mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede sondan ikinci oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye’nin de aralarında olduğu 34 Avrupa ülkesindeki üniversite mezunlarının iş bulma oranını paylaştı. Türkiye, “Avrupa ülkelerindeki üniversite mezunlarının üç yıl içinde iş bulma oranı” sıralamasında sondan ikinci oldu. Malta, yüzde 96,7 ile üniversiteden mezun olup iş bulanların oranının en yüksek olduğu ülke olurken Türkiye’de bu oran yüzde 64,2 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise yüzde 85,5 olarak açıklandı. Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de üniversiteden mezun olup da üç yıldır iş arayanların yüzde 36’sı henüz iş bulamadı. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Avrupa’da yer alan 34 ülkenin yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede Türkiye, 32’nci olabildi. Kuzey Makedonya, üniversite mezunlarının üç yıl içinde en az iş bulabildiği ülke oldu. Kuzey Makedonya’daki 20-34 yaş arasındaki üniversite mezunlarının sadece yüzde 55,3’ünün iş bulabildiği kaydedildi. Kuzey Makedonya ile birlikte istatistiklerde Türkiye’nin altında yer alan bir diğer ülke olan Yunanistan’da da bu oran yüzde 59’da kaldı.

Üniversite mezunlarının en kolay iş bulduğu ülke Malta

Veriler, Türkiye’deki kadın üniversite mezunlarının erkek mezunlara göre daha dezavantajlı olduğunu da ortaya koydu. Üniversite mezunu kadınların yalnızca yüzde 57,5’inin mezuniyetten sonra üç yıl içinde iş bulabildiği belirtildi. Erkek üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 72,4 oldu. Malta, yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranında yüzde 96,7 ile listenin en tepesinde yer alırken İzlanda yüzde 95,8 ile ikinci, Hollanda ise yüzde 94,8 ile üçüncü oldu.