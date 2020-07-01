BİLİM VE SANAT VAKFI’NIN KURDUĞU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NE SON DARBE RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANAN CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE VURULDU.

Dünya durdukça bu günah yeter

Kemal Öztürk: “Siyasetin insanı dostlarına nasıl yabancılaştırdığını ve hasım haline getirdiğini gösteren çok dramatik bir örnek. Üzerimize ölü toprağı serilmiş.” Fatma Barbarosoğlu: “Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Şehir Üniversitesi gerçekleşmiş bir rüya idi. Rüyalara el konulmaz.” Nihal Olçok: “Geçmişte ne konuştuysan hepsi ile imtihan oldunuz. @RTErdogan. Bu günahlar sana dünya var oldukça YETER.”

28 şubat’ı unutmadık, bunu da unutmayız

Ahmet Davutoğlu: “Sebep olanlar ve sessiz kalanlar ilimden, akademik özgürlüklerden, değerlerimizden, bahsedemezler.”

Ali Babacan: “Tamamen hukuk dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibaret.”

Mustafa Yeneroğlu: “Binbir türlü hukuksuzluk yanında bu da gerçekten yakıştı.”

Selim Temurci: ''Kibrin, siyasî nefretin ve öç almanın kapkara bir vesikası. 28 Şubat’ı unutmadık, bunu da asla unutmayacağız.”

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Üniversiteye siyaset darbesi

‘Borç’ bahanesi ile el konulup Marmara Üniversitesi’ne devredilen Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair karar, ResmÎ Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. Bu kararla, Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kapısına resmen kilit vurulmuş oldu. Kapatma kararına muhalefetten sert tepki geldi.

Süreç tamamen hukuk dışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına sebep olanlar ve bu süreçte sessiz kalanlar bir daha ilimden, akademik özgürlüklerden, değerlerimizden, vakıf geleneğimizden ve medeniyet kavramından bahsedecek meşruiyete sahip olmayacaklardır. Bir neslin ortak emeğini yok edenler ve buna sessiz kalanlar nice nesiller boyu bir kara liste olarak hatırlanacaklardır” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, karara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yaşanan sürecin hukuk dışı olduğunun altını çizen Babacan şu ifadelere yer verdi: “Şehir Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatıldığını öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Yaşanan süreç tamamen hukuk dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibarettir. Şehirli tüm arkadaşlarımın okullarını yaşatmak için gösterdikleri çabayı saygıyla selamlıyorum.”

AKP zihniyetine yakışan bir adım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, “Yalnızca siyasi sebeplerle bir üniversite kapatmak tam da AKP zihniyetine yakışan bir adım. Üniversiteyi yalnızca kontrol altına alınacak ve yandaşlara koltuk verilecek bir araç olarak gören bakış açısının sonucu. Şehir Üniversitesi olayı, bu yönüyle tarihte yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Kapanmayacağı açıklanmıştı

Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Kösebalaban ise “Çalışanların hak ve mağduriyetinden hiçbir şekilde bahsetmiyor. Hâlbuki yeni idare bizimle yapmış olduğu toplantılarda öğretimin devam edeceğine dair bilgi vermişti. Böyle bir üniversiteyi kapatma kararının altına imza atmayı akademik kariyerlerine ilave etmeselerdi keşke” dedi. Şehir Üniversitesi’ne önce Halkbank, kredi borcu nedeniyle hesaplarına tedbir kararı koymuş daha sonra ise üniversite garantörü olan Marmara Üniversitesi’ne devredilerek kurucusu Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmıştı. Bu süreçte akademik kadrosu ve bilimsel çalışmaları ile öne çıkan Şehir Üniversitesi’nin akademik faaliyetlerine devam edeceği ve kapatılmayacağı açıklanmıştı.

İstanbul - Yeni Asya