KahramanMaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın yaşandığı şehirlerde “Unutmak yok, helâlleşmek yok” mesajı verildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın yaşandığı kentlerde, depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla ölenler dualarla anıldı.

Acı ve öfkenin hakim olduğu anmalarda, “Unutmak yok, helalleşmek yok” mesajı verdi. Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam bir yıl geçti. 7.8’lik depremin yaşandığı saat olan 04.17’de, depremden etkilenen Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Adana, Antep, Diyarbakır ve Urfa’da anma programları yapıldı. Depremde ölenler, açıklama, meşaleli ve sesiz yürüyüşler gibi etkinliklerle anıldı. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremlerde ölenler anıldı. İskenderun 6 Şubat İnisiyatifi çağrısıyla binlerce kişi, meşalelerle depremde yıkılan bir binanın yanına kadar sessiz bir şekilde yürüdü. Kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Dualar okundu

Depremin merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler, Hükümet Konağı’ndan Saat Kulesi’ kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Yürüyüş sonrası mumlar yakılarak, yıkımın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı. Depremlerde büyük bir yıkımın yaşandığı Adıyaman’da ise kalabalık bir kitle toplandı. Adana’da Deprem Dayanışma Derneği, Çukurova ilçesinde depremde 96 kişinin öldüğü ve enkaza dönen Alpargün Apartmanı’nın olduğu yerde anma etkinliği gerçekleştirdi. Osmaniye’de, depremde en fazla yıkımın yaşandığı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Metin Tamer Siteleri bölgesinde anma etkinliği düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan anmada, dualar okundu. Anmada enkaz alanına karanfiller bırakıldı.

Haber Merkezi