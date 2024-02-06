"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Unutmak yok, helâlleşmek yok

06 Şubat 2024, Salı 23:27
KahramanMaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın yaşandığı şehirlerde “Unutmak yok, helâlleşmek yok” mesajı verildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın yaşandığı kentlerde, depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla ölenler dualarla anıldı.

Acı ve öfkenin hakim olduğu anmalarda, “Unutmak yok, helalleşmek yok” mesajı verdi. Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam bir yıl geçti. 7.8’lik depremin yaşandığı saat olan 04.17’de, depremden etkilenen Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Adana, Antep, Diyarbakır ve Urfa’da anma programları yapıldı. Depremde ölenler, açıklama, meşaleli ve sesiz yürüyüşler gibi etkinliklerle anıldı. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremlerde ölenler anıldı. İskenderun 6 Şubat İnisiyatifi çağrısıyla binlerce kişi, meşalelerle depremde yıkılan bir binanın yanına kadar sessiz bir şekilde yürüdü. Kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Dualar okundu

Depremin merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler, Hükümet Konağı’ndan Saat Kulesi’ kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Yürüyüş sonrası mumlar yakılarak, yıkımın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı. Depremlerde büyük bir yıkımın yaşandığı Adıyaman’da ise kalabalık bir kitle toplandı. Adana’da Deprem Dayanışma Derneği, Çukurova ilçesinde depremde 96 kişinin öldüğü ve enkaza dönen Alpargün Apartmanı’nın olduğu yerde anma etkinliği gerçekleştirdi. Osmaniye’de, depremde en fazla yıkımın yaşandığı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Metin Tamer Siteleri bölgesinde anma etkinliği düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan anmada, dualar okundu. Anmada enkaz alanına karanfiller bırakıldı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hamas, her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planını kabul etti'

    Kayıplar nerede?

    Kahramanmaraş’ta işler yürüyor mu?

    Yazıklar olsun

    Divan kararına saygı gösterin

    Mao sansürü gibi

    Deprem Fonu: Adı var, kendi yok

    Unutmak yok, helâlleşmek yok

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı - İstanbul en çok, Bayburt da en az nüfusa sahip il oldu

    Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

    Lazzarini: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

    İstanbul Adliyesi’ndeki saldırı girişimine ilişkin son açıklamalar - 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi - 3'ü polis 6 kişi yaralandı

    Depremzedeye verilen sözler tutulmadı

    Yazıklar olsun size

    Enkaz atıkları zehir saçıyor

    Türkiye demokrasi ve hukukta küme düştü

    319 bin ev 46 bine düştü

    TÜİK’ten elinizi çekin

    Deprem bağışları ne oldu?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Ağlatan vefatlar
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın akabinde yaşanan mu’cizeler
    Hüseyin Kıymık

    Kıyamet kopuyor sandım
    Süleyman KÖSMENE

    Derste uyunur mu?
    Ahmet BATTAL

    CHP, siyaset ve Avrupa Birliği
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Üç aylarda en iyi ve en faziletli işler
    Cevher İLHAN

    Deprem şâibeleri derinleşiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet düşkünlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.