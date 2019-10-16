Uysal'dan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirme

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı bilgilendirme sonrası, Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal şahsı adına söz aldı.

'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin' Barış Pınarı Harekatı'na Demokrat Parti olarak destek verdiklerini belirten Uysal, operasyonun kaçınılmaz bir tercih olduğu anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin duacısı olduklarını ifade etti. Uysal, şöyle konuştu: "Bugün bir yanlışlar zincirinin akabinde, zor bir tercih yapma mecburiyetinde kaldığımız noktada yumuşak güç unsurları ile çözemediğimiz bir meselede sert güç olarak askerimizle sahadayız. Dış politikamızın hedefi dost çemberler oluşturabilmek ve ihtiyaç duyduğumuz anda bu dost çemberlerle beraber öncelikli tezlerimizi uluslararası kamuoyuna mal edebilmenin imkanını bulabilmektir. Bir taraftan harekatın meşruiyetini artıracak iş birliklerinin kurulması, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada elde edeceği başarıyı diplomatik sahada da kalıcı hale getirmek adına tüm unsurlarımızla birlikte bir diplomasi hamlesine girişmek zorundayız."

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