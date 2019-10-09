Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ''Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.'' açıklamasında bulundu. ​Uysal ayrıca, ''Milletimizi, memleketimizi masalarda yaptıkları planlarla tehdit edenlere, bölücü emellerle sınırlar ve haritalar çizenlere en net ve kararlı cevap sahada verilecektir.'' ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Uysal, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

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MSB: Fırat'ın doğusunda kara harekatı da başladı

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak

Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

Barış Pınarı Harekatı başladı

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Uysal'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmeli şöyle:

''Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

Milletimizi, memleketimizi masalarda yaptıkları planlarla tehdit edenlere, bölücü emellerle sınırlar ve haritalar çizenlere en net ve kararlı cevap sahada verilecektir.

Elbette "niçin buraya geldik" sorusunu mahfuz tutuyor, her hal ve kârda karşılaşacağımız risklerin nedenlerini sorgulamaya devam edeceğimizi de hatırlatıyoruz.

Fakat sebebi her ne olursa olsun, aşikar ki hedefi milli güvenliğimiz olan bir terör devletinin sınırımızda kurulmasına sessiz kalmamız da beklenemez.

Vakit birlik zamanıdır.

Ülkemizin güvenliğine, bekasına yönelik tehditleri bertaraf etmek için şimdi birlik şarttır.

Bir takım sloganlarla devletimizin, askerimizin operasyonuna karşı çıkanlar unutmasınlar ki, bu bir savaş değildir!

Terörle mücadele, yek vücut kararlılıkla devam edecektir.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Dualarımız askerimizle birlikte.

Batılı güçlerin ihtiraslarının Ortadoğu’da yarattığı acıların aksine bir imparatorluk bakiyesi olarak Türkiye, sınırımızın öteki tarafında kalmış Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların herdaim dostudur, sıkıntılı dönemlerinde sığınacakları ülkedir.

Türkiye’nin ne içinde ne dışında gerçekleştirdiği harekatlar gibi Barış Pınarı Harekatı’nın da hedefi Kürtler değil PKK-YPG, DEAŞ gibi terör örgütleridir.

Tarih ve yakın dönem göstermiştir ki Kürtlerin dostu biziz, Türkiye’dir. Et ile tırnağız. Bir tek Kürdün burnunun kanamasını istemeyiz. Onlar da Türkiye’nin doğal nüfus uzantısıdır. El ele tutuşalım.

Türkiye, vatandaşı olan Kürtlerin devletidir. Vatandaşımız olan Kürtler bu devletin sahibidir. Kendi devletlerine sahip çıksınlar. Kendilerini PKK’nın ve ifsad edilmiş zihinlerin propagandalarıyla öteki görmesinler. Bu ülkenin vatandaşı olarak haklarını alsınlar.

Terörden kendisini ayrıştırmış, ister Türkiye’de ister sınırımızın öteki tarafında olsun Kürtlerle ele verirsek her tür terör ve şiddet oyununu Türkiye’de ve Ortadoğu’da bozarız.''