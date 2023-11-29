Uyuşturucu baronu Türk vatandaşı mı?

Suç işlemiş yabancıların Türk vatandaşı yapıldığına ilişkin iddialar hakkında verdiği soru önergesine gelen “Vatandaşlık işlemlerinin kanuna ve yönetmeliğe göre yapıldığı” cevabı üzerine DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, gündeme gelen yeni haberleri hatırlatarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yeni bir soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, “Avrupa’nın önemli uyuşturucu baronlarından Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Türk vatandaşı mıdır? Türk vatandaşı ise hangi tarihte vatandaşlığa alınmıştır? Vatandaşlığa alındığı tarihte istisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için gereken sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması şartları kendisi için de aranmış mıdır? Şayet bu şartları taşımadığı halde Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine vatandaşlık verilmişse sorumlular hakkında Bakanlığınızca inceleme/soruşturma ve adli süreç başlatılmış mıdır? Türk Vatandaşlığı Yasası ve buna bağlı Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları karşılamadığı halde vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kaç kişi bulunmaktadır?” sorularını sordu. Ankara - Mehmet Kara

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