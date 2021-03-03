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4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Vak’alar yüzde 44 azalırsa İstanbul sarıya dönecek

03 Mart 2021, Çarşamba 17:00
Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 renkli harita ile kısmî normalleşme kararlarını, salgını başından beri hazırladığı istatistik ve grafiklerle yakından izleyen Prof. Fatih Tank RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Prof. Tank, “Şehirlerin turuncu ve kırmızıdan sarıya dönmesi o kadar kolay değil” dedi. Prof. Fatih Tank’ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle: “17 il çok yüksek riskli, 22 il yüksek riskli. İstanbul da yüksek riskli illerimizden birisi. İstanbul, ticaretin merkezi. Yaşam tarzı açısından mavi illerden farklı, ama risk orada da var, çünkü metrekareye en çok vak’a düşen il İstanbul. Örneğin İstanbul’daki vak’a sayısı yüzde 44 azalırsa sarı renge dönecek. Tek güvenebileceğimiz nokta aşı. Ben bu tablolarda çok fazla radikal değişiklik olacağını düşünmüyorum 10-15 gün içerisinde.”

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