Vaka sayısı sadece Ardahan'da arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Mayıs'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 80 ilde azalırken, Ardahan'da arttı.

Sağlık Bakanlığı 81 il için 1-7 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (24-30 Nisan) oranla en çok azaldığı iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

Vaka sayısı Kırklareli'nde 211,47, Çanakkale'de 205,52, Düzce'de 177,41, İstanbul'da 172,03 ve Tekirdağ'da 171,41 azaldı.

Bu illerden Çanakkale 3 hafta boyunca, vaka sayısı en fazla düşen 5 il arasına girmeyi başardı. Bu süreçte Çanakkale'deki düşüş 100 bin kişide 729,39'a ulaştı. İstanbul ve Tekirdağ da üst üste 2 hafta, vaka sayısı en fazla düşen 5 il içinde yer buldu.

Öte yandan bu hafta vaka sayısı en fazla düşen iller arasında birinci olan Kırklareli geçen hafta 10'uncu, üçüncü olan Düzce ise 25'inci sıradaydı.

Üç büyükşehir arasında vaka sayısı en fazla düşen il İstanbul

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 532,02'den 359,99'a, Ankara'da 361,52'den 247,68'e, İzmir'de 223,34'ten 161,92'ye düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 172,03, Ankara'da 113,84, İzmir'de 61,42 olarak kayıtlara geçti.

Önceki hafta vaka sayısı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 azalmıştı.

İllerdeki vaka azalışı

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli ve Çanakkale'de 200'ün üzerinde, 19 ilde ise 100-200 aralığında azaldı.

Bu 19 il, en çok düşüş olandan en aza doğru şöyle sıralandı:

"Düzce (177,41), İstanbul (172,03), Tekirdağ (171,41), Erzincan (158,68), Giresun (151,54), Yalova (148,88), Kocaeli (139,89), Edirne (136,35), Bursa (119,38), Konya (119,02), Balıkesir (118,68), Malatya (114,99), Ankara (113,84), Kilis (112,05), Aksaray (103,78), Sakarya (103,10), Eskişehir (102,27), Kırıkkale (101,90), Bartın (101,52)."

Vaka sayısı 50-100 aralığında düşen iller

Kovid-19 vaka sayısının 50-100 aralığında düştüğü 34 il Kastamonu (97,51), Çorum (96,77), Erzurum (91,66), Tokat (89,32), Niğde (88,38), Bayburt (87,91), Tunceli (83,89), Rize (82,76), Bolu (82,59), Samsun (78,54), Kayseri (78,44), Manisa (78,38), Afyon (76,81), Yozgat (76,12), Amasya (74,81), Nevşehir (72,79), Çankırı (71,19), Antalya (68,99), Kırşehir (67,48), Kars (65,63), İzmir (61,42), Gümüşhane (61,40), Osmaniye (60,52), Aydın (60,22), Hatay (58,64), Mersin (58,54), Kütahya (57,05), Ordu (55,55), Artvin (53,10), Karabük (51,72), Sivas (51,58), Elazığ (51,53), Bilecik (51,21) ve Muğla (50,56) olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan iller

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan 25 il ise sırasıyla Sinop (46,19), Burdur (46,05), Kahramanmaraş (45,89), Adana (45,29), Karaman (40,01), Trabzon (39,16), Gaziantep (33,08), Isparta (32,48), Hakkari (32,44), Bingöl (32,29), Uşak (31,40), Batman (29,66), Denizli (26,52), Zonguldak (23,00), Adıyaman (22,77), Ağrı (20,73), Bitlis (19,94), Van (18,80), Muş (18,00), Mardin (14,04), Diyarbakır (13,12), Şırnak (10,04), Iğdır (5,46), Şanlıurfa (3,36) ve Siirt (0,91) oldu.

Öte yandan ülke genelinde vaka sayısı yükselen tek il olan Ardahan'daki artış 100 binde 4,16 olarak kayıtlara geçti.