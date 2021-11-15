Vatandaştan AKP’li vekile torpil tepkisi

Seçim bölgesi Urfa’da temaslarda bulunan AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’ya vatandaşlar işsizlik, pahalılık, torpil gibi konularda tepki gösterdi. Bir yurttaşın “Nereye gitseniz ağa çocukları” var ifadeleriyle kamuda torpil ile kadrolaşmaya isyan ettiği öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre AKP’li vekilin temasları sırasında bir vatandaş aynı zamanda eski bakan olan Fakıbaba’ya “Ne dedi Ankara’daki milletvekilleri? ‘Ceketimizi koysak alırız’. Aldılar mı? Alamazlar” dediği öğrenildi. Bir başka vatandaş ise kamu kurumlarındaki torpil skandalını gündeme getirerek “Hastaneye gidiyorsunuz ağa çocukları, belediyeye gidiyorsunuz ağa çocukları. Nereye gitseniz ağa çocukları” diye tepki gösterdi. Fakıbaba’nın ise tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Haber Merkezi

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