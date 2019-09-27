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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Vekâlet vesayeti

27 Eylül 2019, Cuma 00:23
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakanlık bünyesinde üst düzey görevlerde 51 birimin vekâleten yönetildiğini söyleyerek, “Vekâletle yönetilen bir devlet yapısına geldiğimiz anlaşılıyor” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı’ndan sonra Ticaret Bakanın verdiği yanıtla vekâletlerle yönetilir duruma geldiğimiz ortaya çıktı. Gürer, Enerji Bakanı’ndan sonra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da bakanlık bünyesinde üst düzey görevlerde 51 birimin vekâleten yönetildiğini açıkladığını söyledi. Gürer, “Uygun yönetici bulmakta sorun mu yaşanıyor?” diye sordu. Gürer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görevden alınan Başbakanlar ve Belediye Başkanlarıyla AKP iktidarında tanıştık. Bu kez vekâletle yönetilen bir devlet yapısına geldiğimiz anlaşılıyor. İki Bakanlıkta 102 üst düzey makam vekâletle yönetiliyor. Diğer Bakanlıklarda da vekâlet görev yürüten sayısında ciddî artış var. Asıl görevi vekil daha verimli yapamaz, eğer yapılıyorsa asile ne gerek var? Deneme yanılma ile değil devlette liyakat ve asıl kadro ile sorumluluk bilinci artar. Neden vekâlet? Neden asil atamalar yapılmıyor? Resmi gazetede yayınlanmayan ve Bakan ataması ile oluşan vekâleten yönetimler Cumhurbaşkanı onayından mı geçmiyor” dedi.

Ticaret il müdürlüklerinde 38 birime vekil müdür

Gürer, “Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekâleten görev yapan kişi sayısı ne kadardır? Bakanlığa bağlı şirket varsa bu şirketlerin yönetim kurulu üyelikleri içinde yönetici pozisyonunda boşluklar var mıdır? Müdür olarak vekâleten görev yapan il müdürü var mıdır, varsa boş kadroların doldurulmama nedeni nedir?” şeklindeki sorularına cevap aradı. Gürer’in önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlığın merkez birimlerinde 35, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde 12, Serbest Bölge Müdürlüklerinde 4 personelin üst düzey kadrolarda vekâleten görev yaptığını bildirdi. Bakan Pekcan, “Bakanlığımıza bağlı şirket bulunmamakta olup Bakanlığımız Ticaret İl Müdürü kadrolarına 38 personel vekâlet etmektedir” cevabını verdi.

Uygun yönetici bulunamıyor mu?

Gürer, “Geçtiğimiz hafta Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in aynı konuda, bu hafta ise Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın verdiği yanıt ilgi çekici. İki Bakanlık’ta aynı sayıyı vermiş. Üst düzey görevlerde toplam 51 kişinin vekâleten görev yapması dikkat çeken bir durumdur. Vekâleten görev neden bu denli çok ve uzun süreli sorgulamak lazım. Uygun yönetici bulmakta sorun mu yaşanıyor? Vekâletler bakanlığı gibi ama ülkenin en önemli yönetim merkezlerinden biri bu bakanlıklar. Biri Ticaret, diğeri Enerji politikalarının belirlendiği yer. Üst düzey görevler, üst düzey bilgi ve beceri gerektirir. Bu üst düzey kişilerin vekâleten görev yapmalarının bir gerekçesi olmalı. Ayrıca her iki bakanlığın yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili bilgi verilmediğini görmekteyiz. Bakanlar bu konuda bilgi vermekten kaçınmış. Ülkemizde yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilerle aldıkları ücretler sanırım hep sır olarak kalacak” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Etiketler: ömer fethi gürer
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