Virüs salgınından ders çıkartalım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirler ve 100 milyar lira tutarındaki destek paketinde tarım ile ilgili hiçbir hüküm yer almadığına dikkat çekti.

Uysal, “Anlaşılan tarım, paketi hazırlayanların aklına bile gelmemiş. Oysaki korona virüs salgını ile mücadele sürecinde ülkeler aldıkları tedbirler kapsamında seyahatleri kısıtlıyor, karantinalar başlatıyor, sınırları kapatıyor, aralarındaki ticareti duruyor ve netice olarak insanlar ve ülkeler gitgide içine kapanıyor. İnsanlar paniğe kapılıp marketlere, özellikle temel gıdalara hücum ediyor. Peki, ülkemiz bu türden salgınlar, ekonomik krizler, afetler ve savaşlar karşısında gıda garantisine sahip mi? Halkımız dün tanzim satış kuyruğunda iken, bugün korona virüs salgını sonrası market market makarna arar hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kendi tarımsal tüketimini mutlaka ve mutlaka kendisi üretmek zorunda olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak Hükümete çok önemli bir tavsiyede bulunuyoruz. Korona virüs salgınından gerekli dersleri çıkartarak, tarım, gıda ve hayvancılık konusunda bugüne kadar izlediğiniz hatalı yoldan bir an önce dönün! Tarım sektörüne gereken önem ve önceliği acilen verin! ” dedi. Ankara – Recep Gören

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