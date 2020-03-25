Virüs testi yaptırmak isteyenler kuyruk oluşturdu

Türkiye’de son açıklamalara göre, koronavirüs vaka sayısı 1872’ye yükselirken, ölü sayısı 44’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs testi için belli kamu hastanelerini belirlemesi üzerine test için giden vatandaşlar hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için giden vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Görüntülerde hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta vatandaşların test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılması için belli kamu hastanelerini belirledi. Her ilde, hangi hastanelerde test yapıldığını merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

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