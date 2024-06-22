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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Vize istenen tek ülke biziz

22 Haziran 2024, Cumartesi 20:28
Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, EURO 2024’te takımlarını izlemek için Almanya’ya giden 24 ülke vatandaşı içinde vize istenen tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “vize meselesi itibar meselesidir. Bir numaralı gündemimiz olmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, vize başvurularında vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların AB ülkeleri ile sınırlı olmadığını, başka ülkelere başvurular esnasında, hatta ilişkilerimizin çok iyi olduğu izlenimi verilen ülkelerle de benzer sorunlar yaşandığına dikkat çeken Uzun, “Dışişleri Bakanlığımıza da bir çağrıda bulunuyorum. Pasaportumuzun itibarı, vatandaşımızın itibarıdır. Vatandaşımızın itibarı da devletimizin itibarıdır. Öyleyse vize meselesi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın öncelikli, hatta bir numaralı diplomasi gündemi olmalıdır. Çok yüksek düzeyli ziyaretler yapılmalı ve bu vize sorunu bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu. Uzun, “Vize serbestisi uygulanmayan tek aday ülke Türkiye. Hatta adaylığı ilan edilmemiş olan, potansiyel aday konumundaki Gürcistan vize serbestisinden faydalanıyor, Türkiye faydalanamıyor. Savaşın içindeki Ukrayna’ya vize serbestisi uygulanıyor, Türkiye’ye uygulanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bursa - M. Yasin Aydın

 

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