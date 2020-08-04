'Vücudum kilitlendi neye uğradığımı şaşırdım'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Malatya Valiliği: Can kaybı ve yaralanma yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."

Malatya Valiliği de depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilendirmeler yapıldı:

"Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. aşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır."

Vatandaşlara uyarı

Ayrıca açıklamada depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle konutu hasar gören vatandaşlardan, görevlilerce hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerine girmemeleri istendi.

Bölgedeki birçok binada çatlağa neden olan depremde, Taşmış Mahallesi Beyaztut mezrasındaki iki ailenin yaşadığı evin çatısı çöktü, odalardaki eşyalar etrafa saçıldı.

Depremden yara almadan kurtulan evin sakinlerinden Ramazan Tezgider, yaptığı açıklamada, torunlarıyla beraber otururlarken sarsıntının meydana geldiğini ve duvardaki eşyaların döküldüğünü belirtti.

Herkesin çok korktuğunu aktaran Tezgider, "Büfeler devrildi, çocuklar sağa sola devrildiler ve ağladılar. Ben ellerinden tuttum dışarıya çıkmak için. Ben kapıya zor gittim, kendimizi çok zor dışarı attık. 'Güm' diye bir ses geldi, ben komple ev gitti sandım ama çatı yıkılmış." dedi.

Türkan Tezgider ise yemek için hazırlık yaparken deprem olduğunu ve çok korktuklarını ifade etti. Tezgider, "İçeride ayaklarım kilitlendi, sanki yere düştüm. Oğlum beni dışarı çıkardı sonrasında da çatı çöktü. Vücudum kilitlendi neye uğradığımı şaşırdım. Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Civar illerden de hissedildi

Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Oktay Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.‬ Deprem sonrası ilgili kurumlarımız bölgede çalışmalarını titizlikle yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için."

Bakanlardan "geçmiş olsun" mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." temennisini dile getirdi.