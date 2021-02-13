Yabancıların ikamet izni şartı değişti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşayan yabancıların 15 Şubat'tan itibaren ikamet izinleri için başvuruları bizzat yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni başvuru dosyalarının posta ve kargo yoluyla alınması usulüne son verildiği, izin almak isteyen yabancıların kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il ya da ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği bildirildi. Yabancıların posta ve kargo yoluyla başvurularının işleme alınmayacağı belirtilirken daha önce yapılan başvuruların değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Söz konusu tarihten önce farklı birimlerden ikamet izin başvurusu yapan yabancıların ise evraklarını, kendilerine SMS ve e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili il ya da ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

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