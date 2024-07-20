Yandaşların cebine 37 milyar dolar girdi

Saadet Partisi, TBMM Genel Kurulu’nda Hazine garantili projelerin ülkeye maliyetinin araştırılması önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Öneri üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti’nin yap-işlet-devret projeleriyle yandaş şirketleri zengin ettiğini, devletin 37 milyar dolar zararının olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “AK Parti’nin tercih ettiği yap işlet devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi, Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Menemen-Çandarlı-Aliağa projesi, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü. Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira.” Ankara - Anka

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