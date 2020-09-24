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24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Yanlış temaslı beyanında bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak'

24 Eylül 2020, Perşembe 15:05
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak. Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, evde izolasyona alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı. 

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu belirtilen genelgede, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi: 

"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek. 

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

 

AA

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